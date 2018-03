Aisne : À la découverte du patrimoine Art déco de Saint-Quentin

Des trésors locaux





►Notre reportage à Saint-Quentin (Aisne)

Avec le Printemps de l'Art déco , lancé le 1er mars, Daniel Denivet invite les touriste à observer Saint-Quentin sous un nouveau jour. Pour inciter les visiteurs à lever les yeux vers les particularités architecturales de la ville, le guide-conférencier en décrypte les caractéristiques. Sur les façades, il déniche les pans coupés, les bow-windows, les formes sobres et symétriques."Quand on arrive dans une ville, il faut lever les yeux pour parfois trouver des trésors. Dans le centre-ville de Saint-Quentin, on a des balcons et des façades qui sont de véritables trésors," ​souligne Daniel Denivet. Dans la ville de l'Aisne, le style Art déco se niche au coin d'une rue, au détour d'une ruelle, comme à la criée municipale. Il est un témoignage de la reconstruction ayant suivi la Première Guerre mondiale, dans les années 1920 et 1930.Le style se cache parfois là où on l'attend le moins, sur les vitraux de la vieille basilique et leurs anges par exemple. "On va parfois à l'autre bout du monde voir des choses exceptionnelles alors que l'on a chez soi de très belles réalisations. Il faut découvrir ces richesses," ​conseille Jocelyne, une des touristes qui suivent le guide.Une cinquantaine de personnes ont suivi cette balade thématique, visiblement conquises par l'opération. "On connaissait pas, ça a ouvert notre perspective, de découvrir une ville; C'est très intéressant. Nous ne sommes pas du Nord et la visite nous permis de vraiment découvrir une région qu'on aurait peut-être jamais visité," lance Martine, une autre touriste.D'autres visites originales, ateliers et animations sont prévus dans les semaines à venir à Saint-Quentin, mais aussi à Amiens, Arras, Béthune, Cambrai, Douai, Lens, Roubaix et Saint-Omer. Le printemps de l'Art déco c'est jusqu'au 30 avril 2018 et même au delà.grsg