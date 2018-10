Aisne : un piéton trouve la mort à Verneuil, fauché par un fourgon

Un homme a trouvé la mort, dans la matinée du samedi 27 octobre, en traversant la route départementale n°1044 au niveau de la commune de Verneuil (Aisne), située entre Saint-Quentin et Laon. Le piéton a été renversé par un fourgon, dont le conducteur est sous le choc.



Les secours ont été appelés vers 9 heures pour secourir la victime, mais n'ont pu que constater son décès. L'automobiliste a déclaré aux gendarmes qu'il a cru dans un premier temps avoir heurté un animal sauvage, puis a fait la macabre découverte en s'arrêtant sur le côté et en revenant sur ses pas. L'homme s'est plié aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants, qui se sont tous avérés négatifs.



La victime est en cours d'identification.