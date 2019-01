Amendes, points retirés : le Saint-Quentin Basket-Ball pénalisé pour sa gestion financière

Deux points qui valent cher

L'année commence mal pour le SQBB. Le club de Saint-Quentin, qui évolue en National,La commission a prononcé une sanction alliant une amende de 1 500 euros et une pénalité sportive de 5 points en championnat, trois dans la première phase et deux dans la seconde.Selon l' Aisne nouvelle , le président du SQBB Laurent Prache avait été convoqué par la commission le 13 décembre, afin de répondre "du dépassement de l'encadrement des charges du personnel" du club, "du non respect du budget validé et du non respect de l’obligation de fonds de la réserve de la saison 2017/2018". Redevable de 177 000 euros à un ancien joueur, Thomas Larrouquis, sur une décision judiciaire, le club reconnaît, par l'intermédiaire de Laurent Prache, une gestion financière "boîteuse". Déçu d'être puni sportivement, le président a décidé de faire appel de la décision et compte bien tenir le budget de la saison en cours.Sportivement, le club pourrait durement pâtir des points perdus. Assis à la cime de la Poule A de National , à égalité parfaite avec les Alsaciens de Souffelweyersheim (16 victoires, 1 défaite), le SQBB joue sa montée en Pro B.(composé des 5 premières équipes des deux poules), les deux derniers points retirés par la FFBB compliquent leur objectif. Confronté aux meilleures équipes du championnat avec cet handicap,(3e phase), luxe réservé au leader du groupe A lors de la 2e phase.D'autres pensionnaires de National, à savoir Orchies, Besançon et Charleville-Mézières, ont également perdu des points.