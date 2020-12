Basket : Rudy Gobert prolonge avec Utah Jazz et devient 3e plus gros contrat de l'histoire la NBA

Originaire de Saint-Quentin (Aisne), Rudy Gobert a prolongé ce 20 décembre son contrat qui le lie à la franchise de Utah Jazz. Avec ce contrat de 205 millions de dollars pour 5 ans, troisième plus important de l'histoire de la NBA, il devient le Français et le pivot le mieux payé du championnat.

La fidélité de Rudy Gobert au Utah Jazz a été récompensée. Ce 20 décembre, le basketteur originaire de Saint-Quentin (Aisne) a prolongé son contrat qui le lie à la franchise NBA de Salt Lake City dont il porte le maillot depuis la saison 2013-2014. Pour le faire rester cinq années supplémentaires, Utah Jazz débourse 205 millions de dollars, soit un peu plus de 167 millions d'euros.

Cette somme fait rentrer le joueur de l'équipe de France dans l'histoire du championnat nord-Américain. Ce contrat est le 3e plus conséquent de l'histoire de la NBA, arrivant juste derrière les prolongations de Russell Westbrook à Oklahoma City (233 millions pour 2018-2023) et de James Harden à Houston (228 millions pour 2018-2023). C'est aussi le plus important jamais négocié pour un pivot - le poste qu'occupe Rudy Gobert sur les parquets - en NBA, mais aussi d'un record pour un basketteur français évoluant dans ce championnat.

"Je viens d'une ville ouvrière appellée Saint-Quentin"

À l'annonce de la nouvelle, le basketteur picard a écrit une lettre à l'attention des dirigeants du Jazz, en mentionannt son enfance dans l'Aise. "C'est un jour spécial pour ma famille. À mon arrivée dans l'Utah à 21 ans, je venais d'une ville ouvrière qui s'appelle Saint-Quentin. Je ne suis pas venu avec énormément de moyens, mais j'apportais avec moi les valeurs que ma mère avaient enseignées à mon frère, ma sœur et moi. Elles sont simples, mais ont guidé ma vie entière. 1 : sois toujours toi-même. 2 : repecte et sois bon avec les autres, qu'importe leur travail, leur statut ou leurs différences. Et 3 : tu peux arriver à tes fins en travaillant dur."

Le contrat de Rudy Gobert au Jazz courait jusqu'au 21 décembre. L'intérieur vaut son prix : preuve de sa rigueur sur les rebonds et son implication dans la raquette adverse, le Saint-Quentinois a été sacré meilleur défenseur du championnat à l'issue des saisons 2017-2018 et 2018-2019. Il s'est fait détrôner à l'été 2020 par Giannis Antetokounmpo, le maître à jouer des Bucks de Malwaukee .