Basket : Saint-Quentin domine Souffelweyersheim et s'empare de la place de leader

La qualification directe en Pro B dans le viseur

Soulagement et fierté. Voilà les sentiments qui dominaient dimanche soir dans les rangs de Saint-Quentin Basket Ball après la victoire du groupe sur le fil (70-65) contre Souffelweyersheim. Dans un Palais des Sports bouillant où près de 2 720 spectateurs étaient présents, les protégés de Jérôme Navier ont piqué la place de leader à leurs adversaires du jour.Une victoire qui permet de continuer à rêver d’une montée directe en Pro B au terme de la phase retour. Avec 43 points et 21 victoires cette saison, le SQBB devance Souffelweyersheim (42 pts, 20 victoires) et Boulogne-sur-Mer (36 pts, 14 victoires) et ce malgré les sanctions de points (cinq en tout) annoncées par la Fédération française de basket en début de saison.En effet, le club a subi des pénalités financières et sportives pour " dépassement de l’encadrement des charges de personnel 2017-2018, plus non-respect du budget validé 2017-2018, plus non-respect de l’obligation de constitution du fonds de réserve 2017-2018".