Le bois, une filière d'excellence et d'avenir à Saint-Quentin

L'ébéniste d'art conçoit et réalise des ouvrages en bois. C'est unaux possibilités illimitées. Filière d'excellence et exigeante, la formation de Saint-Quentin prépare aux métiers d'art du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au(DMA).Après le brevet des collèges, après le baccalauréat ou en reconversion professionnelle, l'établissement accueille des. L'année est ponctuée de divers projets, encadrés par des professionnels qui ont toujours le goût de transmettre, parfois depuis longtemps.Le DMA est le. Une dizaine d'établissements délivrent le DMA ébénisterie en France, celui de Saint-Quentin est le seul des Hauts-de-France. Ces dsont intenses.Une quinzaine de diplômés sortent du lycée des métiers de l'ameublement de Saint-Quentin chaque année. Cette formation sélective offre de, notamment pour les étudiants sont récompensés pour leur "pièce de diplôme", fruit d'une année de travail.L'ébénisterie c'est aussi les nouvelles technologies.du lycée de Saint-Quentin se sont associés pourLes portes ouvertes du lycée des métiers de l'ameublement de Saint-Quentin auront lieu samedi 17 février.Une série de reportages signée Colombine Denis, Jérôme Arrignon, Julien Cortinovis et Pierre-Olivier Pappini.