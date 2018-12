Boxe : pour l'Axonnais Guillaume Frenois, la demi-finale mondiale IBF se solde par un match nul

Frenois déçu, Carroll surpris

De Sheffield, en Angleterre, Guillaume Frénois ne repart finalement qu'avec un match nul. Le Saint-Quentinois de 35 ans, qui concourrait dans la catégorie "super plume", n'a pas pu être départagé de l'Irlandais Jono Carroll lors de la demi-finale mondiale IBF (International Boxing Federation) samedi 8 décembre.La décision des juges de ne pas départager le Français et l'Irlandais est intervenue à l'issue d'un combat serré d'une heure et demie et de douze rounds. Après une première partie dominée par Carroll, Frenois a ensuite repris le dessus. Malgré la domination du saint-quentinois sur Carroll, les juges leur ont attribué les notes 115-113, 113-115 et 114-114, soit une égalité parfaite.Cette demi-finale IBF devait sacrer l'un des deux hommes challenger officiel du champion du monde de la catégorie, l'Américain Tevin Farmer.Interrogé par les journalistes anglais de Sky Sports , Guillaume Frenois a fait part de sa déception. "Je pense que j'aurais gagné le combat, dans un cadre normal", a confié l'Axonnais en référence aux décisions des arbitres. Jono Carroll, 26 ans et invaincu après 16 victoires, a confié qu'il avait sous-estimé les capacités du Français. "Personne ne voulait d'une égalité," regrette l'Irlandais.Selon Eddy Hearn, organisateur de la compétition, une prochaine rencontre pourrait prochainement avoir lieu pour départager les deux boxeurs.