Boxe : Yvan Mendy et Guillaume Frénois sur le ring du complexe Marcel Cerdan, à Levallois

Le retour du Lion

Boxe : le "Lion" de l'Oise Yvan Mendy prépare son retour sur le ring

La reprise de l'Expert

PORTRAIT. Le défi de Guillaume Frénois, boxeur de Saint-Quentin

C'est la reprise pour les boxeurs picards du Boxing club olympique de Pont-Sainte-Maxence (BCOP). L'ancien champion olympique Brahim Asloum organise ce samedi 17 octobre une soirée de gala, le No limit, épisode XIII. Au programme : cinq rencontres qui verront Yvan Mendy et Guillaume Frénois fouler le ring chacun à leur tour.Après plus de dix mois sans combattre, le Lion est de retour sur le ring. Ce soir, Yvan Mendy (44 victoires, 1 nul, 5 défaites, 1 no-contest) disputera son premier combat de l'année au palais des sports Marcel Cerdan de Levallois. Le boxeur du BCOP affrontera le tourangeau Alain Christian Sangue à huis clos, dans le respect du protocole sanitaire.Un adversaire sérieux (11 victoires, 1 nul, 3 défaites), mais de substitution. À l'origine, le boxeur de l'Oise devait se mesurer à l'Espagnol Pablo Fuego, puis au Mexicain Luis Angel Viedas, tous deux forfaits pour cause de coronavirus. Ce changement de programme doit avoir un goût amer pour le Lion, boudé par ses homologues anglais et américains. "Ils ne me respectent pas, regrette le poids léger qui rêve d'un titre mondial, parce que c'est un challenge de boxer Yvan Mendy, je suis dans le top 10, je suis éligible, j'ai un bon palmarès."En 2015, le boxeur professionnel du BCOP avait pris tout le monde de cours en infligeant une première défaite à la star anglais Luke Campbell. Depuis, il peine à rencontrer les stars de sa catégorie. Ce soir, il disputera un combat de gala en 8 rounds. Que son adversaire tourangeau se méfie. Lorsque nous l'avons rencontré en début de semaine, Yvan Mendy déclarait : "L'attente a été tellement longue que quand je vais arriver, ça va fracasser."Nous avons fait son portrait le 12 octobre, un reportage de Tristan Baudenaille-Pessotto, Thomas Porlon et Léo Ségala :Autre boxeur, autre combat : Guillaume Frénois foulera lui aussi le ring du complexe Marcel Cerdan, ce soir. Celui qu'on appelle "l'Expert" se mesurera au Mexicain Alexander Cazares pour son premier combat depuis plus de 8 mois et sa victoire face à Caril Herrera qui lui avait valu le titre intercontinental WBA.L'occasion pour le boxeur du BCOP d'inscrire une 48victoire à son palmarès (47 victoires, 2 défaites, 1 nul) et de se relancer après une longue pause dûe à la crise sanitaire et plusieurs rendez-vous manqués. Nous l'avions rencontré en décembre 2018, un reportage de Delphine Dubourg, Clément Jean-Pierre et Léo Ségala :