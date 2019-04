La collecte des déchets à cheval : une “fausse bonne idée” ?

Beauvais, l'une des pionnières picardes de la collecte hippomobile

La collecte hippomobile des déchets ? Non non, l'idée n'est pas si saugrenue que ça : plus de 250 communes françaises l'ont testé depuis le début des années 2000. Plus écologique, plus sensibilisateur voire économique : à Bourg-en-Bresse , en Bretagne , en Corse , le cheval, ça les gagne.Et en Picardie ? L'expérience a été plus ou moins concluante.

La préfecture de l'Oise a parié sur les chevaux dès 2008. De la collecte hippomobile plutôt que des camions-poubelles traditionnels : Beauvais expérimente le ramassage du verre usagé. A l'époque, l'apparition des équidés vise à réduire les moyens de transports motorisés mais aussi valoriser certaines races de chevaux oubliés.



Une expérience renouvelée à Saint-Quentin

Envisagée un temps à Laon

Abandonnée à Albert

Entre Saint-Quentin et ses responsables de la collecte, c'est une affaire qui marche depuis 2016. Dans la ville où 25 % des ordures sont valorisées, les déchets verts - biodégradables - sontL'expérience entamée dans le quartier de Neuville s'est étendue à celui de Cepy et à la cité des aviateurs. A l'origine, l'équipe communale cherche à contribuer à sa façon à la diminution de gaz à effet de serre.Une expérience concluante, et, depuis bientôt trois ans...... car à Laon, l'idée des voisins plait bien. L'exemple Saint-Quentinois inspire les services communaux. Alors en 2017, la ville de l'Aisne examine sérieusement la piste de la collecte hippomobile pour sa cité médiévale. L'étude menée cette année-là conduit finalement à l'abandon du projet, faute d'une voirie adaptée. "Nos rues sont trop étroites, avec beaucoup de pentes inadaptées, explique Jonathan Roettger, chargé de mission déchets à la commune. Cela nous aurait également contraints à multiplier les points de collecte, par rapport à notre mini-benne et donc à multiplier les coûts." Les sabots n'ont donc jamais frôlé les pavés laonnois...Il commenceait à les connaître, les rues de la commune., sa charette arpentait le centre pour ramasser les poubelles jaunes. A Albert, après cinq ans de bons et loyaux services, le cheval a été remercié, jugé trop onéreux, ou le trot pas assez rentable. "On a fait les calculs, ça coûte plus cher", explique Jean-Philippe Leclercq. Le chef d'équipe environnement à la Communauté de communes des coquelicots balaie dans le même temps l'argument écolo : "Le camion-poubelle, qui s'occupe des alentours passait de toute façon par le centre pour faire sa tournée." Un retour à l'ancien système, en attendant de concrétiser un projet en cours de réflexion à la mairie. "L'année prochaine, les ramassages seront informatisés", détaille-t-il. Objectif ? Instaurer une. Concrètement ? Vous payerez pour ce que vous jetez. Forcément, la tâche devenait compliquée pour un seul cheval.