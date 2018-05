Un collectif va reverser les indemnisations de la SNCF à une association axonaise

Tandis que la grève perlée se poursuit , la SNCF a annoncé fin avril que des mesures de remboursements seraient en place sur le réseau TER. Certains usagers de Picardie etmembres du collectif de particuliers "SNCFVamtuer" ont décidé de reverser les sommes à une association.Agacés par ce qu'ils considèrent comme, le président de la SNCF, les usagers ont estimé que les sommes remboursées étaient négligeables. "Parce que notre mobilisation n’est pas une question d’argent ou un marchandage indigne, nous avons décidé d’être cohérents et d’offrir le montant de nos remboursements TER à une association", explique le collectif sur son site internet. "Si ce n'est pas grand-chose, alors on peut peut-être s'en passer", tel est le postulat de ces particuliers qui reverseront donc leur argent à l'association "Fabien Camus", du nom d'un jeune policier de 27 ans originaire de St Quentin et mort en 2002 des suites d'un cancer de moelle osseuse.



L'association lutte aujourd'hui contre la leucémie et le handicap de manière générale. Elle organise des événements sportifs et culturels afin de récupérer des fonds et communiquer sur la maladie. Depuis 2002, elle organise le marathon Fabien Camus, un rendez-vous sportif désormais incontournable à Saint-Quentin.



L’association s'est développée et a ouvert des antennes à Laon et Charleville-Mézières. En 2017, elle a donné 40.000€ pour financer des projets autour de la leucémie.





Les fonds sont récoltés sur une cagnotte en ligne ouverte jusqu'à fin juin, lorsque les remboursements seront effectués par la SNCF.