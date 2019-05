Des collégiens picards vers le championnats de France de bridge scolaire

La finale régionale des championnats de France de bridge scolaire débute le mercredi 22 mai à Saint-Quentin. Etre champion de France c'est le rêve de tout jeune joueur de bridge. Un jeu encouragé par l'Education nationale, comme outil d'apprentissage ludique des mathématiques."Cette année 24 paires donc 48 jeunes vont en découdre pour la finale régionale scolaire 1re et 2e année. On a perdu 3 paires par rapport à 2018. Actuellement le nombre d'inscrits ne varie guère. Les premiers seront qualifiés pour une finale nationale dans les locaux de la fédération française de bridge à Saint-Cloud les 8 et 9 juin . Tout est pris en charge par la Fédération Françaisede Bridge ou le comité de Picardie. C'est vraiment une superbe première expérience pour ces jeunes, qui pour certains vont découvrir Paris bye night avec une visite en bateau mouche. Le bridge scolaire s'essouffle, il est de plus en plus dur de motiver les jeunes. Même pour moi, enseignant qui suis un passionné c'est dur". Raconte l'organisateur picard, Didier Casado.Mercredi 22 mai, de 14h00 à 17h00, au Bridge Club de Saint-Quentin (3 bis rue Fontaine Coupe)