Coupe du monde : à St-Quentin, Pedro, le “bouc maker” du parc d'Isle s'est trompé !

Depuis le début de la Coupe du monde de foot 2018, Pedro, un bouc pensionnaire du parc d'Isle à St Quentin , pronostique le vainqueur des matchs de l'équipe de France. Le procédé est simple : à chaque rencontre des Bleus, deux gamelles de nourriture sont disposées dans son enclos. L'une avec le drapeau de la France et l'autre avec celui de son adversaire. Pedro est alors introduit dans son parc. Et l'auge dans laquelle il va manger indique le vainqueur de la prochaine rencontre impliquant l'équipe de France de foot.Jusqu'à présent, il avait toujours donné la France gagnante. exception faite du match France/Danemark : Pedro s'était repu dans la gamelle des Danois. A son corps défendant, aucune écuelle n'avait été prévue pour un match nul !Il y a 2 jours, le bouc maker avait pronostiqué la victoire de l'Argentine lors des 8èmes de finale contre la France. Pedro n'avait même pas hésité, fonçant tête baissée vers le petit drapeau bleu et blanc :Malheureusement pour sa réputation, et heureusement pour la France, les Bleus ont battu les Argentins 4 buts à 3. Une erreur qu'a expliqué le parc d'Isle par un probable certain manque d'objectivité du bouc pronostiqueur : Pedro vient en effet d'Argentine !