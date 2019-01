Coupe de France : Saint-Quentin proche de l'exploit

Le miracle ne s'est pas produit, mais les Saint-Quentinois n'ont pas à rougir de leur performance. Si le club de National 3 a eu du mal à démarrer son match et à faire preuve de rigueur et de précision, les joueurs axonais se sont réveillés en deuxième période.



En face Metz a du mal à percer la défense Saint-Quentinoise, avec deux grosses occasions manquées en première mi-temps et des beaux arrêts de Valentin Prévost, le gardien axonais. Il aura fallu attendre la 45ème minute pour que le capitaine messin Renaud Cohade ouvre le score.



La réaction saint-quentinoise ne s'est pas fait attendre, avec un but de Jessy Cambrone 5 minutes après la reprise. De quoi reprendre confiance et relancer le match. Plus dynamiques, plus rapides et plus précis, les joueurs de Saint-Quentin mettent en difficulté le leader de Ligue 2.



L'issue du match se résout finalement aux prolongations. Iván Balliu sauve son équipe en marquant. Metz décroche dans la douleur sa place en 16èmes de finale.