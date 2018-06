Douche froide pour le SQBB

Basket SQBB Lorient

Reportage de Rémi Vivenot, Nicolas Corselle et Fabien Desgardins Intervenants : Antoine Héaulme, Arrière du Saint-Quentin Basket-Ball ; Philippe Maucourant, Entraineur du CEP Lorient Basket-Ball ; Olivier Yao Delon, Ailier du SQBB

Ce devait être une fête mais ce samedi soir, la belle s'est transformée en bête noire pour le SQBB.L'équipe saint-quentinoise partait pourtant favorite face à des bretons privés de leur meilleur effectif suite à un problème de contrat. Saint-Quentin rencontrait Lorient en demi-finale des play offs de nationale 1.Au début du match, Saint-Quentin semblait maîtriser son sujet. Mais première alerte, Lorient prend la tête. Les bretons sont plus coriaces qu'attendu selon l'arrière Antoine Heaulme :"C'est une équipe qui était diminuée, pas simple à jouer. Ils se sont adaptés et ils nous embêtés pendant une grosse partie du match. C’est difficile à expliquer".A la mi-temps, le SQBB garde confiance et reprend des points mais contre toute attente, il s'effondre au dernier quart. Lorient réduit le score et arache la prolongation. Le public est à vif. Les deux équipes se rendent coup pour coup.Loubaki et Milka font s'envoler les espoirs de pro B du SQBB.Score final 74-78. Grosse déception du SQBB.