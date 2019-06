Pour rendre hommage au rocker disparu le 5 décembre 2017, ce samedi 15 juin, le festival "Les Elysiks" a invité 400 guitaristes sur les Champs-Elysées de Saint-Quentin. Ils devront jouer la chanson de Johnny Hallyday "Toute la musique que j'aime". Le chanteur aurait eu 76 ans ce 15 juin 2019.Norbert Krief, l’ex-guitariste de Johnny Hallyday et cofondateur de Trust, sera présent. Quant aux deux enfants du chanteur David Hallyday et Laura Smet, ils ne seront pas là pour cause de mariage.Le juge du Guinness World Records sera là pour le défi. Le record du nombre de musiciens jouant le même morceau est détenu par la ville de Sydney depuis 2018 (457 guitaristes).