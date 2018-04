Finale des Trophées de la robotique 2018 à Saint-Quentin

Il y a eu le temps des dinosaures, aujourd'hui, il y a l'ère de la robotique et pourtant c'est déjà une vieille histoire. Le concours des Trophées de la robotique a été lancé en France en 1994.Pour la cinquième année consécutive, la finale de ces trophées s'est tenue à Saint-Quentin. Le thème cette année :Ce concours, organisé par Planète sciences et en partenariat avec l'agglomération du Saint-Quentinois, est ouvert aux jeunes de 7 à 18 ans.66 équipes ont été sélectionnées pour ce grand jour. Parmi elles, l'équipe du collège Sains-Richaumont, dans l'Aisne. Les quatre collégiens ont presque tout fait tout seul, comme l'explique leur professeur : "Tout ce qui est câblage, électronique, ça je m’en occupe. C’est vraiment une manière ludique de leur faire découvrir plein de choses différentes, du matériel, des stratégies, un environnement, parce que participer à une finale nationale, c’est quand même pour eux un peu le graal.".Grâce à leur robot "fait maison", les participants doivent construire, en fonction du thème, des bâtiments avec des petits cubes ou encore épurer de l'eau symbolisée par des boules de couleur.Les matchs durent 100 secondes durant lesquels, 2 équipes se retrouvent autour d'une table. Il y a un pilote qui manipule son robot et qui va devoir réaliser toutes les actions.L'équipe axonaise se classe finalement 4e au tableau. C'est un lycée de la Rochelle qui remporte la victoire.