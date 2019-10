La foire de la Saint-Denis de Saint Quentin fête ses 700 ans

Des baraques en bois en dehors de la ville



Les premières traces de la foire de Saint-Denis à Saint-Quentin remontent au Moyen Âge. Du 13ème siècle précisément. A l'époque, le roi Philippe IV le Bel souhaite développer le commerce de foire. Dès 1242, la foire de la Saint-Denis est commerciale : les artisans forains y vendent des draps, de la sellerie, de la laine et de la soie.S'inscrivant dans la politique menée par son père Philippe IV le Bel pour développer les activités foraines, Philippe V octroie en 1319 une charte à la ville de Saint-Quentin qui précise que la foire de Saint-Quentin aura lieu en octobre à la Saint-Denis et qu'elle durera 16 jours.Comme toutes les foires de l’époque, la foire de la Saint-Denis se tient sous des tentes et des baraques en bois en dehors des portes de la ville. Parfois interrompue par les guerres ou des épisodes d'épidémie, la foire de la Saint-Denis devient petit à petit l'événement incontournable pour toute la population de Saint-Quentin.Aujourd'hui, elle réunit 137 attractions sur le Champs de foire de la ville. Plus de 40 manèges, des boutiques de bouche et autres vendeurs ambulants. Ouverte le mercredi après-midi et le week-end à partir du vendredi, la foire de la Saint-Denis propose également des feux d'artifice : l'un pour son ouverture et l'autre, le 19 octorbe prochain.Les samedis et dimanches, la mairie de Saint-Quentin met à disposition de ses habitants un service de navettes gratuites de 20h30 à 00h30.