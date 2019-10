L'idée de baptiser un pont “Jacques Chirac” fait polémique à Saint-Quentin

C'est un pont très fréquenté à Saint-Quentin dans l'Aisne. Celui que l'on appelle pont de la gare ou pont d'Isle pourrait bien être baptisé pont Jacques Chirac. La polémique est lancée.Alexis Grandin, adjoint au maire de la mairie est à l'origine de la proposition. L'ancien Président de la République a marqué ses débuts dans sa carrière politique. "Je pense que c'est un beau trait d’union entre, à la fois le quartier qui est le faubourg d’Isle, qui est un quartier populaire et l’ensemble de la ville. Il correspond tout-à-fait à cette concorde qu’avait le Président Jacques Chirac au coeur d’être proche des Français, d’être proche du peuple. Je pense que c’est un beau symbole".L'ouvrage ayant été rénové récemment, la municipalité voit dans son choix une opportunité de prestige pour la cité. Mais l'opposition devrait voter contre cette idée."Il ne le mérite pas, déclare Sylvie Saillard, conseillère municipale d'opposition (R.N), parce que je pense qu’il a été un des premiers à mettre notre pays dans le début de la décadence dans laquelle on est actuellement. À être insoumis de l’Europe et puis on voit bien les résultats actuels avec l’immigration, la désindustrialisation, l’insécurité, le terrorisme".Le conseil municipal se prononcera lors d'une de ses prochaines réunions. La proposition devrait logiquement être adoptée. Saint-Quentin figurerait alors parmi les pionniers des hommages à l'ancien Président.