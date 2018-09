Intempéries : des arbres sur les voies SNCF, la circulation interrompue entre Tergnier et Saint-Quentin dans l'Aisne

Paris ↔️ St-Quentin

La circulation est interrompue entre Tergnier et St-Quentin dans les deux sens. En cause : des arbres sont tombés sur les câbles d'alimentation électrique et sur les voies. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 23 septembre 2018

Météo-France ne s'était pas trompé : le vent souffle fort dimanche 23 septembre. Résultat, de nombreux arbres tombent sur les routes. La circulation des TER est actuellement interrompue entre Tergnier et Saint-Quentin, dans l'Aisne, après la chute d'arbres sur les câbles d'alimentation électrique et sur les voies.Des équipes sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais, fait savoir la SNCF dans un tweet.A cause de ces intempéries, plusieurs événements ont dû être annulés, comme la fête des Prêlets de Sains-Richaumont, ou la brocante d’A corps danse à Chauny.Des rafales à 107 km/h ont été enregistrées dans l'Aisne, et à 103 km/h dans l'Oise, fait savoir Météo-France qui a placé cinq départements de l'Est en vigilance orange vent violent (Les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin).A Attilly dans l'Aisne, un arbre est tombé sur une voiture, dans laquelle se trouvait une personne qui n'a heureusement pas été blessée.Dans la Somme, le gros des dégâts a lieu dans l'Est du département, entre Amiens et Péronne. Là encore des arbres sont tombés et des toitures ont été arrachées. Les pompiers sont sur le pont : à 18h30, ils avaient effectué environ 70 interventions. 153 pompiers étaient alors engagés, dans tout le département.