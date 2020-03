Municipales 2020 : suivez le débat entre les candidats à Saint-Quentin

En prime time et sur Internet

Les candidats à Saint-Quentin

Frédérique Macarez (DVD)

Sylvie Saillard (Rassemblement National)

Olivier Tournay (Parti Communiste Français)

Julien Calon (DVG - alliés)

Anne Zanditenas (Lutte Ouvrière)

Municipales 2020 : fiche d'identité de Saint-Quentin

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochain. Sur France 3 Picardie, après Beauvais et Soissons, les deux débats du mercredi 4 mars porteront sur les élections municipales à Abbeville et Saint-Quentin.Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :Chaque mercredi, les débats sont diffusés en simultané et en prime time, aux alentours de 21h05. Au cours de chacune de ces soirées exceptionnelles d'une durée de 1h30, nous vous proposerons deux débats à suivre à la télévision et sur notre site internet.Pour la Picardie, 4 autres débats sont encore prévus sur nos antennes les 11 et 18 mars : présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires.Pour le débat des municipales à Saint-Quentin, qui sera présenté par Dominique Malige, cinq candidats débattrons sur notre plateau :La maire sortante Frédérique Macarez brigue un second mandat cette année. Xavier Bertrand a été élu en 2014 dès le premier tour. Mais après son élection à la tête de la région Hauts-de-France en décembre 2015, il laisse sa place à son adjointe Frédérique Macarez, première femme élue maire à Saint-Quentin. Pour les élections municipales cette année, elle ne signera aucun engagement avec un parti. Xavier Bertrand figure sur sa liste en deuxième position.Côté opposition, la candidate Sylvie Saillard (RN) est conseillère municipale sortante et conseillère régionale depuis 2015. Cette candidature est soutenue par le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella qui a déclaré qu'une victoire de Sylvie Saillard était possible.Parmi les autres têtes de liste à gauche, un autre conseiller municipal d'opposition, Olivier Tournay (PCF) et deux anciens candidats aux européennes : Julien Calon (DVG) avec une sensibilité écologiste et Anne Zanditénas, enseignante en lycée professionnel (Lutte Ouvrière).Les candidats débattront des sujets suivants : l'attractivité économique, la fiscalité, le logement, la qualité de vie, l'éducation et la sécurité dans la ville de Saint-Quentin qui compte 55 098 habitants.À l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.