“On a tout à gagner” : Saint-Quentin prépare les 32èmes de finale de la Coupe de France côté tribunes

Saint-Quentin prépare les 32èmes de finale de la Coupe de France côté tribunes

Reportage de N. Marot-Saferis, C. Jean-Pierre, S. Dufour. Avec Jean-Luc Delain, intendant du club, Fabien Croze, entraîneur de l'équipe, Eric Catteaux, bénévole, Jacques Vandaele et Arnaud Pahu, supporters.

"Être le douzième homme"

Près de 20 ans plus tard, Saint-Quentin s’apprête à rejouer l’histoire. Pour le compte de la Coupe de France 2000, les Axonais affrontaient le FC Metz en 16de finale. Amère défaite (3-1) pour le club amateur, et ses supporters. Ce samedi, les deux équipes seront de nouveau face à face pour les 32de finale de la même compétition.Pour l’OSQ, qui évolue en National 3, c’est donc un grand événement qui se prépare. « On joue d’habitude devant 200 ou 300 personnes, souligne, entraîneur de l'équipe. Vous allez d’un seul coup jouer devant peut-être 2000 ou 3000 personnes. C’est l’ensemble de la ville qui bouge. »Et plus particulièrement, 70 bénévoles qui nourrissent de grands espoirs, alors que leur équipe s’apprête à affronter le leader de la Ligue 2. « On a tout à gagner, rien à perdre ! », résume, qui prépare les décorations aux couleurs du club. Autre chantier, auquel s’attelle: l'écriture du chant des supporters. Tâche ardue : « OSQ, c’est en trois lettres, et la prononciation n’est pas si facile à faire, relève ce dernier. Saint-Quentin, en deux mots, ce n’est pas évident. »Mais les supporters voient les choses en grand pour faire le match depuis les gradins. « C’est être là, pour être le douzième homme, dire : « Les gars, vous n’êtes pas tous seuls », insiste. Si tout le monde joue le jeu, toute la tribune sera aux couleurs du club, rouge et blanc. »Reste aux joueurs à faire leurs preuves, à partir de 18h au stade Paul-Debrésie. Deux autres clubs picards sont encore en lice : l’ Amiens SC , qui jouera à 15h face à Valenciennes, et Longueau , qui affrontera l’AS Vitré ce dimanche (17h15).