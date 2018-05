Opération "Vis ma vie" à l'hôpital de Saint-Quentin

Le 17 mai, l'hôpital de Saint-Quentin a organisé une opération "Vis ma vie" à destination de ses salariés. Durant cette journée, les agents ont accompagner un collègue exerçant un tout autre métier. Les objectifs de cette initiative: mieux se connaître au sein de l'établissement pour mieux se comprendre, et décloisonner les organisations et faire découvrir la richesse des compétences de l'hôpital. Cette opération s'inscrit également dans le cadre de la qualité de vie au travail. Le centre hospitalier de Saint-Quentin, c'est 2500 employés et plus de 130 métiers.