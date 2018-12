Ouverture d'un drive fermier à Saint-Quentin

Commander sur Internet

Un drive fermier vient d'ouvrir sur Saint-Quentin. L'idée est de cibler une clientèle qui veut consommer des produits 100% locaux en passant commande via Internet. Soline Depierre 26 ans a lancé ce drive le 15 décembre dernier. Après ses études de commerce à Lille, Paris et New York, la jeune axonaise est revenue dans la ville de son enfance. Les grands-parents de Soline étaient agriculteurs, c'est un monde que la jeune femme connaît bien, elle a grandi dans une ferme, et son projet professionnel était d'allier ses deux passions, le commerce et l'agriculture.« J'ai créé ce drive pour que les consommateurs puissent acheter des produits auxquels ils font 100% confiance grâce à une meilleure traçabilité. Pour supprimer les circuits longs et permettre aux producteurs d'être rémunérés à leur juste prix. Ils ont la possibilité de fixer leurs prix avec les circuits courts. Et enfin grâce au drive fermier, on diminue le gâchis alimentaire ».Les consommateurs passent leurs commandes de produits fermiers sur Internet. Le site s'appelle "le Drive de nos campagnes" (légumes, fruits, viande, produits laitiers, volaille, plats préparés, oeufs, fromages etc...) et viennent ensuite retirer leur panier du mercredi au samedi au 5 bis boulevard Henri Martin dans le centre de Saint-Quentin. Une fois inscrits sur le site, les consommateurs ont jusqu'au mardi midi pour commander en ligne. « Comme c'est le début, je propose pour l'instant une gamme de 200 produits, mais par la suite je vais augmenter leur nombre », souligne la jeune chef d'entreprise. « La clientèle est très large », ajoute Soline, Son local est situé à proximité des établissements scolaires. « J'ai des jeunes mamans qui consomment local mais aussi des personnes âgées qui habitent le centre-ville ».Tous les mercredis Soline qui est pour l'instant seule à gérer le drive fermier fait le tour des agriculteurs et producteurs locaux. Si son rayon est d'une quarantaine de kilomètres, Soline n'hésite pas à aller un peu plus loin .« Je peux aller jusqu'à Amiens et ses environs pour chercher les produits. Et ensuite je prépare les paniers au magasin. Pour l'instant la moyenne est de 70 paniers par semaine, avec un coût moyen de 40 euros ».Aujourd'hui ce mode d’achat répond pleinement aux préoccupations des consommateurs : savoir ce que l’on mange, avoir confiance dans les produits proposés et faire ses courses facilement. Le Drive fermier a de l’avenir ! Dans les Hauts-de-France, on compte maintenant 11 drive fermier avec les deux petits nouveaux : celui de Soline à Saint-Quentin et celui de Harly, à l'initiative d'un agriculteur local, qui a ouvert ses portes en mai dernier dans l'Aisne. Le site internet du réseau Bienvenue à la Ferme propose de les retrouver dans une carte de France des Drive fermier