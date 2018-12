Patinoire, luge, taverne traditionnelle : visite du “village de Noël” de Saint-Quentin

Patinoire, luge et contes... Visite du "village de Noël" de Saint-Quentin

La fréquentation a certes faibli cette semaine. Mais malgré l’attentat sur le marché de Noël de Strasbourg mardi dernier, qui a fait quatre morts et onze blessés, pas question d’envisager une fermeture du « village de Noël » de Saint-Quentin (Aisne). La sécurité a été renforcée, vidéo-protection, patrouilles et fouille de sacs à l’appui. Les activités gratuites et le Père Noël, venu du Pôle Nord distribuer des clémentines aux enfants sages, se chargent de faire oublier aux familles l’actualité difficile.Depuis 1995, la mairie organise cet événement et les habitants peuvent venir profiter gratuitement de nombreuses animations, parmi lesquelles, cette année, l’accès à 37m de piste de luge et 600mde patinoire. « On peut faire plein d’activités, se réjouit un jeune patineur. C’est super ! » Le budget, environ 300.000 euros chaque année, doit justement permettre aux enfants de venir profiter des joies de l’hiver. « C’est un village, ce n’est pas un marché de Noël, insiste, animateur. On mise avant tout sur les animations, avant le commercial. »Une vingtaine de chalets abritent le marché et activités commerciales. Au cœur du village, la traditionnelle Taverne de l’associationsert en costumes d’époque vin chaud et « soupe au caillou », dans un cadre très années 20. « Ça n’a rien à voir avec un esprit nostalgique, assurefondateur de l’association. Ce n’est pas du tout notre intention. C’est plutôt valoriser un matériel et une façon de vivre d’autrefois. Et nous nous sommes rendu compte, après plusieurs expériences, que les gens étaient très sensibles. Non pas pour regretter le passé, mais pour retrouver des valeurs du passé. »« C’est chaleureux et ça change, renchérit un client. Le cadre, même l’odeur quand on rentre, on sent le vin chaud… Ça rappelle les vacances d’hiver. » La municipalité espère attirer 215.000 visiteurs, une fréquentation atteinte l’année dernière. Ils pourront profiter du marché de Noël jusqu’au 31 décembre, puis le village jouera les prolongations : les animations resteront accessibles jusqu’au 6 janvier et la fin des vacances scolaires.► Retrouvez les informations pratiques, les horaires d'ouverture et le calendrier des animations sur le site de la ville