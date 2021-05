Pro B - Match Nancy - Saint-Quentin : les deux équipes dans la course au haut du tableau

À six journées de la fin du championnat de Pro B, le rythme s'accélère. Le club de basket de Saint-Quentin compte bien rester sur sa bonne lancée face à Nancy samedi 29 mai. Les deux équipes visent l'une des deux premières places du classement et pourquoi pas le titre de champion de France.

Ce samedi 29 mai, le Sluc Nancy reçoit le Saint-Quentin basket club (SQBB) pour un choc entre deux équipes de haut de tableau. Après avoir essuyé une défaite (93-98) contre Souffelweyersheim, le club nancéen enchaîne face à un adversaire de taille.



Le SQBB demeure confiant après sa victoire face aux Shark d'Antibes (86-75). "Dès qu'on était dans des moments un peu durs, on a su réagir et mettre le shoot qui fallait. Ça montre que l'on a du caractère, il reste six matchs, il faut que l'on fasse ça jusqu'au bout", a déclaré le meneur du SQBB, Hugo Besson après la rencontre mardi 25 mai.

Six matchs jusqu'au 11 juin, où les Saint-Quentinois devront maintenir la cadence. Porté notamment par le meneur américain Parker Jackson-Cartwright, deuxième meilleur joueur de la saison, le SQBB restent sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. Même si le SQBB ne pourra monter en Jeep Elite cette année, faute de centre de formation et de moyens financiers nécessaires, un titre de champion de France est toujours possible. "On prouve à chaque fois que même si l'on est distancés, on peut revenir. Là, c'est sûr que cela va aller vite, mais si on continue de jouer comme ça, on a une réelle chance de finir très haut et d'accrocher peut-être une première place voire la deuxième", ajoute Hugo Besson.

Nancy n'a pas la tâche facile

Une première ou une deuxième place, synonymes de montée, c'est l'ambition du Sluc Nancy, actuellement 4e du classement de Pro B. Les hommes de François Peronnet vont devoir redoubler d'efforts pour s'offrir le haut du classement. Ils affrontent pour leurs six prochaines rencontres que des concurrents directs (Saint-Quentin, Fos sur Mer, Paris et Blois). Le Sluc, qui n’a pas été épargné par les blessures (4 joueurs blessés jusqu’à la fin de saison), va donc devoir puiser dans ses ressources pour venir à bout des Picards.

Aujourd'hui la #PROB va vous faire transpirer, 7 matchs à suivre à partir de 16:00 sur https://t.co/1zDmlGg0bk ! 🤯



Choc demain entre @SLUCbasketNancy et @SQBB_Officiel ⚡️ pic.twitter.com/4tvKuZv6E3 — LNB (@LNBofficiel) May 28, 2021

Un match que vous pouvez retrouver en direct sur nos antennes France 3 Picardie et France 3 Lorraine à 13h45 et sur nos sites internet hdf.france3.fr et grandest.france3.fr.