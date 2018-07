Le pronostic de Pedro, le bouc du parc d'Isle de St Quentin pour la finale de la Coupe du monde 2018

Deux gamelles, deux drapeaux, un gagnant

And the winner is...

C'est devenu un rendez-vous incontournable : le pronostic de Pedro, le bouc maker du parc d'Isle à Saint-Quentin dans l'Aisne avant les matches de l'Equipe de France de football pour la Coupe du monde 2018.Pour le moment, Pedro ne s'est trompé que deux fois : il a donné la France gagnante lors de France/Danemark qui s'est terminé par un match nul. Il a ensuite annoncé la victoire de l'Argentine lors des 8èmes de finale. Une rencontre que la France a en fait remporter 4 buts à 3.Mais depuis, Pedro s'est ressaisi. Il a, à chaque fois, donné les Bleus gagnants. Et pour la finale de la Coupe du monde, le procédé n'a pas changé : deux gamelles avec chacune le drapeau de l'équipe en lice. Pedro sort de son étable et l'auge vers laquelle il se précipite pour manger désigne le vainqueur de la future rencontre.Pour France/Croatie, Pedro donne pour vainqueur....Espérons que Pedro fera mentir les statistiques de ses pronostics : si on analyse ses performances, on se rend compte que notre "bouc maker" régional n'a jamais vu clair plus de deux fois d'affilée.