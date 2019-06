La qualité de l'eau de baignade insuffisante à Mers-les-bains et Saint-Quentin

Comment s'effectuent les analyses ?

Carte de la qualité des eaux de baignade dans les Hauts-de-France 2019 / © Agence de l’eau Artois-Picardie

Baignade interdite au Crotoy

"L’ensemble des sites contrôlés disposent au minimum d’une qualité d’eau suffisante au regard des normes européennes, à l’exception toutefois des baignades de Mers-les-Bains (Bassin Seine Normandie), et de l’étang d’Isle à Saint Quentin", annonce l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Contrairement à l'an passé, la qualité de l'eau à Mers-les-bains passe ainsi de bonne à insuffisante. Pas de changement en revanche pour celle de l'étang d'Isle à Saint-Quentin qui est jugée insuffisante depuis 2016.La qualité des eaux de baignade est établie en fonction des prélèvements des quatre dernières années. Ainsi pour le palmarès 2019, il s'agit de prendre en compte les données de 2015 à 2018.Plusieurs prélèvements sont effectués sur les sites de baignade entre mai et septembre par les Agences Régionales de Santé (ARS) via un laboratoire agréé. Le classement est établi selon 4 classes de qualité : excellente, bonne, suffisante, insuffisante.Une commune de la baie de Somme demeure toutefois hors classement. Il s'agit du Crotoy. Ici la baignade a été interdite en raison de la qualité de l'eau jugée nettement insuffisante. Ce n'est pas une nouveauté, la commune est classée dans la zone rouge depuis 2013.La raison de la mauvaise qualité des eaux du Crotoy vient principalement de sa situation géographique. Les causes peuvent être multiples : l'agriculture, les moutons des prés-salés, la station d'épuration, les rejets de la Somme, les grandes marées, la météo ou bien les fortes pluies.La mauvaise qualité de l'eau de baignade peut générer des pathologies souvent bénignes mais incommodantes, concernant la sphère oto-rhino laryngée, de l'appareil digestif (gastro-entérite) ou des yeux.