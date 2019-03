Quand les élèves du lycée Condorcet de Saint-Quentin parlent des médias

Réseaux sociaux ou presse papier ? Economie ou plutôt sport ? Pour faire suite à la semaine de la presse à l'école qui a eu lieu du 18 au 23 mars, France 3 Picardie délocalise le plateau dedans l'Aisne. Ce sera en directen présence des lycéens et de leurs professeurs.L'occasion pour les élèves de voir de plus près comment se fait un journal télévisé mais aussi d'y participer plus activement : l'un d'eux présentera la rubrique Par ici les sorties. D'autres seront amenés à s'exprimer pendant le journal.Médias et jeunes. Deux univers qui à priori ont du mal à se rencontrer ? Pas tant que cela, selon une enquête de Médiamétrie menée en novembre 2017 pour le Ministère de la Culture.Selon les données recueillies,, ces derniers étant, pour cette génération, le premier mode d’accès à l’information., premier support utilisé pour consulter l’actualité, devant le téléviseur (61%) et l’ordinateur (51%).pour accéder à des contenus d’information en ligne.Avec une conclusion implacable pour les médias dits traditionnels : télévision linéaire, radio parlée et presse écrite papier sont de moins en moins consultées par cette tranche d'âge.La rédaction web de France 3 Picardie a voulu vérifier ces informations. Nous avons donc posé notre kit de tournage mobile au Centre de Documentation et d'Information du lycée Condorcet de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et poser des questions. Une chose est sûre : la télé n'impressionne pas ces ados !!Dans cet établissement, beaucoup d'internes. La semaine, ils n'ont pas accès aux médias traditionnels. C'est donc versqu'ils se tournent pour s'informer. Smartphone et réseaux sociaux : les applis d'actualités tournent à plein, notamment celles des chaînes d'info en continu. C'est plutôt de l'info nationale qui tombe sur leurs écrans, la sphère régionale voire locale étant réservée au sport et au divertissement.Le week-end, ils retrouvent la télé et les chaînes d'info en continu. Des canaux d'information souvent dictés par leurs parents. Et s'ils estiment que les médias d'aujourd'hui sont globalement adaptés à leurs usages, ils pensent cependant qu'ils pourraient être plus en phase avec les centres d'intérets en lien avec leur âge.Ce qui ressort également de ces entretiens, c'est qu'ils parlent de ce qu'ils voient ou lisent avec leur entourage : un peu avec leurs camarades de classe et leurs amis, beaucoup avec leurs professeurs auxquels ils demandent souvent des décryptages ou des compléments d'information.Des lycéens à retrouver vendredi 29 mars dès 19h dans le JT de France 3 Picardie en direct du lycée Condorcet de Saint-Quentin.