"Mon enfant n'est pas un meuble" Pour le couple c'est clair, ils ont perdu un enfant ce jour là. À ce titre, le conducteur responsable de l'accident doit être condamné pour homicide involontaire. Sauf qu'aux yeux de la justice, en l’absence d’acte de naissance, le foetus ne peut pas d’une personnalité juridique.



"Mon enfant devrait avoir une existence légale, sinon il a le même statut qu'une chaise", estime Cécile. Il y a bien eu une proposition de loi en 2003 prévoyant des peines spécifiques de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende lorsque l'interruption de grossesse a été provoquée par un accident de la circulation routière (cinq ans de prison et 75 000 euros d'amendes en cas de circonstances aggravantes).



Le texte est resté lettre morte, la Cour de Cassation campant sur ses positions : le foetus est certes un être vivant, mais en droit, dès lors que l'enfant à naître n'a pas respiré, il n'a pas de personnalité juridique.







"J'ai trois enfants"

Aujourd'hui, Julie tient une place importante dans la vie du couple. Sur les murs, plusieurs cadres accueillent des photos d'elle. Cécile lui a même consacré un album photo. Loin de vouloir oublier ce tragique événement, quand on lui demande,Car la jeune maman a un fils de 2 ans et demi et est enceinte de 7 mois.Mais pour la jeune femme, impossible de se projeter. "Même si le temps a réduit ma peine, je suis toujours en deuil. Je vis ma grossesse au jour le jour, mais je n'arrive pas à me projeter", confie Cécile.Gregory, 2 ans et demi, ne se souviendra pas du drame plus tard, promettent les médecins. Pourtant, il a bien vécu un traumatisme. De retour de l'hôpital, le petit garçon a tenu à dormir dans le lit de sa petite soeur décédée. "Quand je lui ai dit 'Julie n'est plus dans le ventre de maman', il a eu un regard que je n'oublierai jamais. C'est comme s'il me disait 'T'inquiète pas maman, je serai toujours là'".