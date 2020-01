Pour réparer des fissures sur la chaussée, la ville de Saint-Quentin bénéficie d'une aide du “Fonds Barnier”

Risque d'effondrement

Depuis presque un an, des fissures évoluent de manière inquiétante sur la chaussée et le trottoir de la rue de Lyon, dans le centre-ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Une situation qui devrait bientôt être de l'histoire ancienne pour les Saint-Quentinois.Le 14 janvier, le préfet de l'Aisne, Ziad Khoury a signé un arrêté allouant 135 950 € à la ville de Saint-Quentin afin de financer les travaux. Un chantier qui aura pour but de combler un réseau de cavité souterraines, responsable des fissures. Depuis presque un an, la chaussée menace de s'effondrer. Une somme accordée au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit "Fonds Barnier".Ce fonds, créé en 1995, était initialement destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Le "Fonds Barnier" a été progressivement élargi à d'autres catégories de dépenses, au titre de la prévention des risques. C'est aujourd'hui la principale source de financement de la politique nationale de prévention des risques naturels.