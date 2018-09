Un restaurateur de Saint-Quentin concocte des burgers au cannabis

Après les burgers aux insectes et aux cuisses de grenouilles, on pensait que Jordan Lesage avait suffisamment revisité la spécialité américaine. Que nenni ! A 27 ans, ce cuisinier ambulant a décidé d’afficher une nouvelle recette originale sur la devanture de son Food Truck : un hamburger au chanvre.Cette plante, issue de la même famille que le cannabis, ne contient pas de THC. Elle n’a donc aucun effet psychotrope. « J’achète ma farine de chanvre à une société lyonnaise qui existe depuis 17 ans, explique Jordan Lesage. Tout est totalement légal ».A partir de cette farine, le cuistot concocte des petits pains mais aussi des muffins chocolat blanc/chanvre. « J’utilise aussi de l’huile de chanvre pour préparer la mayonnaise qui accompagne les frites » ajoute-t-il. Depuis un an, le jeune homme parcourt Saint-Quentin et ses environs à bord de son camion rouge.Même si cette recette lui assure un joli coup de pub, Jordan affirme qu’il est surtout friand d'idées originales. « J’aime faire découvrir de nouvelles saveurs à mes clients. Aujourd’hui, tout le monde ne parle que des produits à base de dérivés de cannabis. J’ai voulu essayer ».Selon lui, cette farine de chanvre apporterait un petit goût de noisette à son pain. En tout cas, les curieux n’ont pas beaucoup de temps pour tester : ce burger stupéfiant ne sera vendu que ce week-end. À moins que les clients y deviennent accros…