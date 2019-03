Risque d'effondrement à Saint-Quentin : la maire en appelle à l'État

Le sous-sol de Saint-Quentin est un véritable gruyère et il faut agir avec responsabilité face à ce type d'aléa, écrit la mairie dans un communiqué.

Une ancienne cave avait été trouvée pendant la sonde des sols / © DR

1 million d'euros de travaux

La ville de Saint Quentin ne peut pas tout toute seule. J'ai écrit au président de la République pour demander l'aide et le soutien fiancier de l'État.

Première guerre mondiale

, dans le centre-ville deUne vaste cavité était apparue dans le sol de la rue de Lyon, suite à une fuite d'eau.avait été trouvé sous la chaussée.Vu la dangerosité de la situation,par la commune.Plusieurs fois par la suite, la chaussée a continué à se fragiliser à cause des pluies.Le, d'importantes fissures ont de nouveau été constatées dans la rue de Lyon, entre le carrefour avec la rue de la sous-préfecture et la rue de Vesoul. Depuis, la ville a fermé cette partie de la rue à la circulation jusqu'à nouvel ordre, à cause duAprès divers appels d’offres, et une étude des sols,. Ils sont estimés àpour boucher les espaces vides sur près derefaire le réseau d'eau et d'assainissement, et les sols.selon la maire Frédérique Macarez (LR), qui estime avoir"Le problème de sous-terrains que nous avons est un héritage de la Première Guerre mondiale", explique la maire. La rue de Lyon, qui était une zone d’habitation, est devenue un axe de circulation après 1918. Mais les travaux ont été réalisés sommairement. Un effondrement a déjà eu lieu en 1971.La question se pose également pour le reste de la ville, Saint-Quentin étant construite sur un dédale de sous-terrain.