Rudy Gobert, élu meilleur défenseur de la saison par la NBA

C'est un beau cadeau d'anniversaire qu'a reçu ce lundi soir Rudy Gobert. Le joueur saint-quentinois, né le 26 juin 1992, a été élu meilleur défenseur de la ligue lors de la cérémonie de remise des prix de la NBA devant Anthony Davis et le Camerounais Joel Embiid (Philadelphie).Il est ainsi le deuxième Français à glaner un titre de meilleur défenseur de l'année après Joakim Noah (avec Chicago en 2014).En 2017, la longue absence pour blessure en décembre et janvier avait classé le pivot du Jazz d'Utah, Rudy Gobert, à la 2ème place de cette consultation réalisée auprès de journalistes spécialisés avant le début des play-offs, derrière Draymond Green (Golden State).Grâce à sa performance, son équipe, le Jazz Utah termine deuxième meilleure défense de la NBA. Selon elle, le rendement offensif des adversaires d'Utah Jazz baissent de 10% en moyenne quand Gobert est sur le terrain.Le joueur axonais est resté très attaché à ses racines et ne manque pas une occasion de revenir sur ses terres pour encourager les jeunes à se dépasser, comme il l'a démontré en juillet 2017.