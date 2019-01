Saint-Quentin : des collégiens découvrent des sports olympiques et paralympiques

Guillaume Fresnois, boxeur professionel, rencontre les élèves du collège Pierre de la Ramée à St Quentin / © Laurent Pénichou

Dans le cadre de la prochaine Semaine Olympique et Paralympique qui aura lieu du 4 au 9 février 2019 , des élèves de 3e du collège Pierre de la Ramée à Saint-Quentin, dans l'Aisne, ont pu découvrir et pratiquer des sports originaux et souvent méconnus, dont le handi-basket , le torball ou encore l'escalade. Celle-ci va d'ailleurs faire son apparition aux prochains jeux olympiques de Tokyo. Dans cet établissement, elle se pratique depuis une vingtaine d'années sous la houlette de David Maertens, professeur d'EPS : "les gens téméraires sont souvent bons en escalade au départ, après il faut quand même travailler ses qualités de force, de souplesse et d’endurance".Une journée de pratique mais aussi de rencontres avec des sportifs de haut-niveau tel que Guillaume Frénois, boxeur professionnel, originaire de St-Quentin.Les JO, ce sont aussi les Paralympiques. Coachés par, les collégiens ont ainsi pu s'essayer à ce sport. "C'est un plaisir et ça en devient une drogue pour ceux qui en font du sport à haut-niveau et même au quotidien explique le champion qui a été meneur de l'équipe de France, ça nous aide à être plus autonome dans notre vie de tous les jours. On se muscle forcément et on arrive à mieux se déplacer avec nos fauteuils, nos béquilles et toutes sortes de handicaps. Ça fait du bien au corps".Autre découverte pour ces collégiens, le torball . Cette sorte de handball se joue couché avec un ballon rempli de clochettes. "C'est rigolo raconte Sarah au moins tout le monde s'entend. On peut parler tranquillement au lieu de se crier dessus".