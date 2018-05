Saint-Quentin : dix-huit mois de prison pour le responsable de l'Institut européen de gestion

Saint-Quentin : faillite de l'Institut Européen de gestion une école privée

Un reportage de Rémi Vivenot, Eric Henry et Stéphane Picard ; Intervenants : Corentin Ravaux, ancien élève de l'Institut européen de gestion; Giovanni Sorano, proviseur du lycée Condorcet, directeur général du GRETA de l'Aisne; Frédérique Macarez, maire (LR) de Saint-Quentin ;

Dominique Debusy, ancien directeur de l'Institut européen de gestion (IEG) de Saint-Quentin dans l'Aisne, a été condamné vendredi 18 mai à, dont 18 mois ferme par le tribunal correctionnel de Lille.Il était poursuivi pour exécution de, abus de biens,et non-présentation de bilan pédagogique et financier.Dominique Debusy, 54 ans, est aussi condamné àIl se voit également interdire de gérer pendant 15 ans, d'exercer la profession de comptable, d'expert comptable et formateur en comptabilité pendant 15 ans.Entre autres, il aurait financé des dépenses personnelles, comme des voyages, à partir des comptes de l'IEG et d'une société de comptabilité qu'il dirigeait parallèlement.En faillite, l'Institut européen de gestion a dû fermer ses portes il y a quelques mois, laissant étudiants et enseignants sur le carreau.