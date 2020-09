À Saint-Quentin, l'exposition Toys' Tour collector appelle au don de jouets pour les enfants démunis

Une statue monumentale de panthère noire s'est installée rue de la Sellerie de Saint-Quentin, tout près de l'hôtel de ville. Elle domine une grande benne, où les habitants sont invités à déposer leurs jouets et peluches inutilisés à travers une petite trappe.Le dispositif, installé là depuis le 14 et le 30 septembre, fait partie de l'exposition Toys' Tour collector, une exposition itinérante dont la première étape est la plus grande ville de l'Aisne. Cette initiative de l'artiste rémois Angelo Lembo s'inscrit dans le cadre de la 6édition du festival Ceci n'est pas un tag, organisé par la ville chaque année."Nous avons contacté l'artiste Angelo Lembo via Facebook, et il nous a proposé son nouveau projet, le Toys' Tour Collector, une sorte d'exposition d'art contemporain en milieu urbain qui nous a permis de l’associer au Festival Street Art , de la même manière qu’on avait accueilli les sculptures de Michal Trpàk, suspendues, rue de la Sellerie lors de l’édition n°5," souligne la mairie de Saint-Quentin.Les jouets seront collectés par la Croix rouge, puis réparés, nettoyés, reconditionnés et redistribués à des enfants démunis.