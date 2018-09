Saint-Quentin : ils veulent battre le record du monde du nombre de guitaristes jouant le même morceau

« Le record est détenu par la ville de Sydney depuis août 2018 avec 457 guitaristes. Pour gagner, il faudra en attirer plus de 500 à Saint-Quentin ». Amédée Zapparata, président des Elyziks, a le goût du challenge. Depuis quatre ans, son association organise un festival de musique sur les Champs Elysées de Saint-Quentin, dans l’Aisne.La cinquième édition se déroulera le 15 juin prochain, jour d’anniversaire de Johnny Halliday. Pour l’occasion, son fils David sera la tête d’affiche du festival. « Il chantera cinq morceaux de son père, précise l’organisateur. Mais nous avons aussi souhaité marquer le coup ». Plus qu’un hommage, les membres des Elyziks souhaitent battre un record du monde. « Nous allons tenter de faire jouer plus de 500 guitaristes sur la chanson "Toute la musique que j’aime" de Johnny ».Côté logistique, l’association a prévu d’équiper chaque musicien d’un petit ampli avec pile pour faire résonner les guitares électriques. Un juge du Guinness Book des records est déjà missionné pour assister à l’événement. « On a la chance de compter sur un bon réseau de musiciens. Je suis certain de battre ce record » ajoute Amédée Zapparata.Les amateurs de rock peuvent déjà contacter les organisateurs via leur page Facebook pour s’inscrire. Une participation de 10 euros sera demandée à l’inscription puis redistribuée à plusieurs associations du Saint-Quentinois.