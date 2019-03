Saint-Quentin : un pyromane écope de 6 mois de prison avec sursis

Un homme né en novembre 1985, a été déféré et condamné ce mardi à 6 mois de prison avec sursis et obligation de soins.

Il a reconnu être l'auteur de 9 incendies de poubelles et d'un véhicule commis entre février et le 8 mars dernier à Saint-Quentin, dans l'Aisne. L'un des incendies avait même entraîné l'hospitalisation d'une famille, intoxiquée (non gravement) par les émanations de fumée.



L'homme a expliqué avoir agi sous l'effet de l'alcool, sans raison particulière. Il a été identifié par la vidéosurveillance de la ville parce qu'il se trouvait toujours sur le lieu des différents faits, avec un enfant en bas âge.



L'expertise psychiatrique l'a reconnu apte à être jugé.

Il était déjà connu pour des faits d'incendie volontaire.