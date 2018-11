Saint-Quentin renouvelle l'opération “Viens, je t'emmène !” pour lutter contre l'isolement des seniors

© Ville de Saint-Quentin

Après le succès rencontré l'an dernier, l'opération "Viens, je t'emmène !" , mise en place par la municipalité de Saint-Quentin dans l'Aisne, est renouvelée cette semaineAu programme des jeux, des visites guidées, des ateliers esthétiques ou encore des entrées gratuites au musée, il y en a pour tous les goûts.L'objectif est d'inciter les seniors à sortir de chez eux et rompre ainsi l'isolement dans lequel ils sont enfermés. Attention toutefois, pour certaines activités, il faut réserver !Parmi les associations participant au dispositif, celle des Petits frères des pauvres . Si celle-ci met l'accent sur la lutte contre l'exclusion numérique des aînés, elle est surtout connue pour son action Voisin'âge . Elle met en relation les habitants d'un même quartier avec les personnes âgées et crée ainsi du lien au quotidien. C'est ce travail de bénévoles qui a pu mettre l'accent sur l'isolement des personnes âgées.A Saint-Quentin, un tiers de la population a aujourd'hui plus de 60 ans. La municipalité est adhérente au label "Ville amie des aînés". Dans ce cadre, elle propose des services gratuits et des activités aux seniors, recensées dans un guide :