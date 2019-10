Saint-Quentin : retour dans les années 20 le temps d'un week-end

Les festivités ont déjà démarré vendredi et perdurent tout le week-end. Pour cette 2e édition, la ville de Saint-Quentin vous invite à un voyage dans le temps direction les années 20.Durant ces deux jours, des animations sont proposées par les commerçants de la ville : chasse au trésor, atelier calligraphie art déco, cours de comédie musicale, bar à maquillage...Immersion dans les années folles garantie avec l'ouverture des nouvelles galeries. L'occasion de trouver la tenue idéale : robe à paillettes, perles et plumes pour les femmes, costumes trois pièces et Borsalino pour les hommes.Il faudra au moins ça pour participer à la nuit électroswing au Palais de Fervaques. À votre tour de jouer Gatsby le Magnifique !