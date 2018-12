Saint-Quentin : le tribunal suspend l'exclusion des 3 coopérateurs du sucrier Tereos

Les trois coopérateurs suspendus par Tereos contestent la stratégie du groupe. Ils ont été suspendus par une décision du conseil de surveillance de Tereos.La décision du tribunal de grande instance de Saint-Quentin qui demande la réintégration des trois coopérateurs évincés du conseil de surveillance est motivée selon l'avocat des plaignants «par le fait que Tereos doit convoquer une assemblée générale, conformément à ce qui a été demandé. Et donc il faut que mes clients puissent participer à cette assemblée générale pour pouvoir être en mesure de défendre leur point de vue et, le cas échéant, être élus».Le juge «a considéré qu'il y avait une vraie crise de gouvernance et de démocratie chez Tereos, que cette assemblée générale était nécessaire à la résolution du conflit», estime Me Guillemin.De leur côté les trois coopérateurs vont continuer à se battre pour obtenir une assemblée générale de la coopérative. Car pour l'instant ils ne sont pas réintégrés définitivement.Une nouvelle assemblée générale est prévue en juin 2019. En attendant les trois planteurs de betteraves ont lancé une pétition pour un changement de gouvernance.