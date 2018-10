Le Saint-Quentin Volley cherche un nouveau souffle

Une équipe remaniée

Pour la nouvelle saison, le Saint-Quentin Volley change de visage(s). Pour trouver un nouveau souffle, le club veut se faire connaître et attirer des spectateurs en nombre. Par la communication, déjà : des nouvelles photos, et une présence accrue sur internet. "Les affiches dans la rue, ça passe plus comme avant !", explique l'attaquant Jordan Marie-Antoinette. "On est très connectés maintenant."Et l'arrivée de Dario Dukic, attaquant phare du club au début des années 2000, comme nouvel entraîneur du SQV, devrait aider à redresser la barre. "L'année dernière, ils ont gagné trois matchs. Cette année, on va en gagner au moins six ! L'objectif c'est de progresser, sur le plan sportif, de faire progresser le club, et surtout de gagner du public."Il peut compter sur ses nouvelles recrues, à commencer par son fils Marin, 18 ans, qui passe son bac cette année. Et pas de traitement de faveur pour le fiston ! "Je me fais plus tuer que n'importe qui !", explique-t-il. "Heureusement, les gars sont là, ils essaient de me calmer." Entre les cours et les remontrances de son père, il avoue être parfois en colère. "Il crie beaucoup mais bon, les gars me motivent, je fais avec."Manio Talia, meilleur marqueur de ligue B l'an dernier, est également arrivé cette année, ainsi que Tom Liot, venu de ligue A, qui a tout quitté pour Saint-Quentin. "J'étais à Sète l'année dernière, j'avais plusieurs choix.", raconte-t-il. "Le projet du club, changer d'environnement, être tout seul ici loin de chez moi (...) et le club, les joueurs, ça m'a donné envie de tout plaquer pour venir ici."Pour son entrée en lice en championnat, le SQV affrontera le promu Fréjus, samedi 13 octobre, à domicile.