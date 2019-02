Le Saint-Quentin Volley sanctionné par la DNACG

La DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion) a décidé de sanctionner le club de volley de Saint-Quentin . Deux amendes et un rappel à l'ordre concernant la gestion des finances.La commission a décidé d'infliger une amende de 2 000 euros pour "non production de documents visés à l'article 9 de l'annexe 2" et une de 1 500 euros pour "communication d'informations inexactes".En prime, elle demande au club "d'imposer un plan d'apurement de son passif sur trois saisons avec un niveau de résultat minimum à atteindre au titre de chaque saison."Des sanctions qui tombent mal pour le moral du club, actuellement avant-dernier du classement de Ligue B.Mais il n'est pas le seul épinglé par la DNACG. Les clubs d'Avignon, Mende et le leader Paris en ont aussi pris pour leur grade.