Le Saint-Quentinois Bryan Soumaré va découvrir la Ligue 1 en s'engageant avec Dijon

🚨 OFFICIEL / #Mercato 🚨



Le milieu de terrain offensif Bryan Soumaré s’est engagé pour 3 saisons au #DFCO



Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/jRcwlLBQXx pic.twitter.com/1wDj4YxhAM — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 27 juin 2019

Du National 3 à la Ligue 1

Son arrivée en Bourgogne était pressentie depuis quelques jours, elle est désormais officielle. Bryan Soumaré (20 ans) s'est engagé pour une durée trois ans avec le club de Dijon, ce jeudi 27 juin.Le Saint-Quentinois signe ainsi son premier contrat professionnel et effectuera donc ses débuts en tant que pro sur les pelouses de Ligue 1 lors de la saison 2019/2020.Le jeune milieu de terrain offensif évoluait jusque-là en National 3 à l' Olympique Saint-Quentin . Pour sa dernière saison avec le club de l'Aisne, le footballeur a réussir à décrocher une montée en National 2. Une promotion à laquelle il a grandement contribué. La patte gauche picarde a en effet inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 26 matches lors de l'exercice 2018/2019.Sébastien Larcier, responsable du recrutement au DFCO, a déclaré à son sujet : "C’est un joueur d’instinct pouvant évoluer aux postes de milieu relayeur ou excentré droit, pour pouvoir rentrer sur son pied gauche. C’est un joueur d’instinct pouvant évoluer aux postes de milieu relayeur ou excentré droit, pour pouvoir rentrer sur son pied gauche".Le club de Dijon est parvenu à se maintenir in extremis en Ligue 1 en remportant sa double confrontation face à Lens (1-1 ; 3-1). 11