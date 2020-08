Le Saint-Quentinois Rudy Gobert, en course pour défendre son titre de meilleur défenseur NBA

Rudy Gobert a déjà été élu meilleur défenseur en 2018 et en 2019, il fait partie des trois joueurs nommés pour le trophée 2020. Le Saint-Quentinois marche donc dans les traces de Dwight Howard, seul joueur à avoir remporté trois fois ce trophée, de 2009 à 2011.

Rudy Gobert est en course pour être désigné meilleur défenseur pour la troisième année consécutive, a annoncé samedi la NBA.Le basketteur saint-quentinois détient déjà le titre de meilleur défenseur de la ligue ces deux dernières saisons. Il peut réussir la passe de trois, comme le fit Dwight Howard en 2009, 2010 et 2011 avec Orlando. Mais le Français de Utah, dont le test positif au Covid-19 a provoqué la suspension de la saison le 11 mars dernier, aura de redoutables concurrents avec Anthony Davis (Lakers) et Giannis Antetokounmpo.Les votes des journalistes ne tiennent compte que des matches joués jusqu'au 11 mars, date de l'interruption du championnat en raison du coronavirus.