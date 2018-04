“Sixties-Le temps des idoles”, l'exposition des clichés de Jean-Marie Périer à Saint-Quentin

Jean-Marie Périer est celui qui a donné un visage à bien des voix. Certaines se sont éteintes mais toutes raisonnent encore.L'ancien photographe de Salut les Copains ou de Paris Match, se souvient de ces années 60 avec bonheur : "D'abord, je les connaissais depuis le départ. Ils avaient 17 et 20 ans quand je les ai connus. C’était des gamins on était tous très jeunes donc j’avais absolument aucun problème. Ils faisaient tout ce que je leur demandais de faire. J’ai eu beaucoup de chance".Johnny, Dylan, Sardou, Eddy Mitchell et tant d’autres. Au total, une centaine de clichés est exposée à l'espace Saint-Jacques de Saint-Quentin. Outre la nostalgie de sa complicité avec les idoles d'antan, Jean-Marie Périer revendique celle de l'état d'esprit d'une époque révolue : "Fforcément qu’on était des amis parce que c’est l’histoire de gamins. Ce n’était pas sérieux. On ne prenait pas du tout ça au sérieux et en plus on avait peur de rien. Aujourd’hui je trouve que tous les jeunes gens, tout le monde a peur de tout. Tout cela n’est pas sérieux, c’est fait pour rigoler".L'exposition " Sixties - Le temps des idoles" est à voir jusqu'au 24 juin 2018, à l'espace Saint-Jacques, à Saint-Quentin. Entrée : 2€