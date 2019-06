Le SQBB décroche sa place pour la finale des play-off de Nationale 1

#SQBBSOMB St Quentin bat Boulogne 72-62. Il y aura match dimanche — France 3 Picardie (@F3Picardie) 31 mai 2019

Ça y est, enfin, les basketeurs de Saint-Quentin ont réussi à venir à bout du SOMB 73-63 ce dimanche. Une victoire qui les propulse en finale des play-off de Nationale 1.Après une lourde défaite sur le premier match, 87-62, les Saint-Quentinois ont su trouver les ressources physiques et mentales pour revenir. Le deuxième match les remettaient dans la course vendredi avec une victoire 72-62.Ce dimanche, les basketeurs de Saint-Quentin ont pu compter sur le public et la grosse ambiance qui se dégageait des tribunes du Palais des Sports Pierre Ratte.Désormais, tous les espoirs se portent sur cette remontée en Pro B. L'an passé, le SQBB n'avait pas réussi à accéder à la finale. Cette fois, c'est la revanche et ce sera face au Havre. Première rencontre dimanche prochain.