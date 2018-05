C’est terminé ! Le @SQBB_Pro a battu Challans 85 - 76 et se qualifie pour les demis finale des play offs de Nationale 1 — Delphine Dubourg (@DelphineDubourg) 20 mai 2018

Le SQBB se qualifie pour les demi-finales des play-off de Nationale 1

Reportage : Delphine Dubourg, Francis Maillard, Clément Jean-Pierre, Fabien Desgardins ; avec Maurice Walker, pivot du SQBB, Xavier Bertrand, président (DVD) des HDF ; Jérôme Navier, coach du SQBB, Benoît Gillet, arrière du SQBB ;

Ils l'ont fait ! C'était le match qu'il fallait gérer pour continuer à rêver d'une remontée en Pro B... Saint-Quentin a battu Challans dimanche, pour la deuxième fois en moins de deux semaines."On voulait gagner devant nos fans à la maison. On avait l'avantage avec cette énergie donc on voulait vraiment gagner ce match", a réagi le pivot du SQBB Maurice Walker. "On a retrouvé le chaudron ! Saint-Quentin a toujours eu la réputation d'être le meilleur public, ce soir on l'a retrouvé c'était génial", se réjouit Xavuer BErtrand, président des Hauts-de-France.Pourtant ce n'était pas gagné d'avance. Les vendéens de Challans, en rouge, se sont montré, encore galvanisé par leur récente victoire sur Saint-Quentin. Mais sur son parquet, leet a passé tout le match en tête. "Il fallait retrouver de la dureté défensivement et offensivement on a fait des grosses séries sur les tirs extérieurs qui nous ont fait beaucoup de bien", commentait hier soir Jérôme Navier, le coach de l'équipe.Dans le deuxième quart temps, le SQBB a mené jusqu'à 12 points d'avance avant de prendre définitivement le large avec +18 points après la mi-temps.à l'image de Benoit Gillet, meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points.Prochaine étape, ce samedi face à Lorient avec le match aller des demi-finales des play-offs. L'autre duel opposera Chartres à Boulogne sur Mer.