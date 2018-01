Tennis de table : défaite du TTSQ face aux Turques de Bursa

Défaite du TTSQ face aux Turques

Elles se sont bien battues, les Saint-Quentinoises... mais pas suffisamment pour battre les turques de Bursa. Il faut dire que le premier match a été douloureux. Melek Hu bat pour la première fois de sa carrière Daniela Monteiro. Une défaite lourde de conséquences pour le TTSQ.Car derrière, Daniela Monteiro doit affronter Ho Ching Lee, douzième meilleure joueuse mondiale, qui fait partie de l'équipe turque. "La foudre de la douzième mondiale a éclaté et elle nous a mis à terre", admet l'entraîneur. Ho Ching Lee lui inflige 3-0, grâce à sa vitesse et à sa précision... et aussi un peu de chance. "Je suis contente de la manière dont j'ai joué, je pense que j'ai eu beaucoup de malchance sur pas mal de balles, en particulier sur la troisième manche. Elle a mené 7-2 grâce à des coups chanceux", explique Monteiro.Le match retour aura lieu le 10 février en Turquie. En attendant, le TTSQ devra se concentrer sur le championnat de Pro A. Ce mardi soir, le podium sera en jeu face à l'équipe de Metz... doubles championne de France.