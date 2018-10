Tennis de Table : Saint-Quentin s’incline face à aux autrichiennes de Linz en Ligue des champions

Vendredi 19 octobre, le TTSQ a débuté sa campagne européenne en ligue des Champions face aux autrichiennes de Linz. Ces dernières, favorites du groupe, ont dominé la rencontre en remportant 3 matchs à 1. Avec Mo Zhang et Aurore Le Mansec joueuses du TTSQ ; Franck Delcambre, entraîneur du TTSQ. Un reportage d'Emilie Montcho et Jean-Louis Croci.

Les Picardes ont résisté mais elles n’ont pas réussi à inverser le rapport de force. Vendredi 19 octobre 2018, le club de tennis de table de Saint-Quentin a débuté la phase de poule de Ligue des Champions en affrontant les Autrichiennes de Linz. Nouvelle recrue 2018, la Canadienne Mo Zhang faisait sa première apparition au sein de l’équipe picarde. Arrivée seulement la veille, elle n’a fait qu’une bouchée de sa première adversaire en s’imposant 3 manches à 0.Le second duel a été plus compliqué pour le TTSQ. Aurore Le Mansec a affronté la Russe Sofia Polcanova, triple médaillée des derniers championnats d’Europe. La Picarde, pourtant solide et endurante, s’est inclinée 3 manches à 1.A égalité, c’est la deuxième nouvelle recrue Polina Mikhailova qui tient le sort de son équipe entre ses mains. Sur le papier, la Russe devait largement remporter la victoire face à la Suédoise de Linz Linda Bergstrom. Mais le jeu en a voulu autrement : la Suédoise s’est imposée 3 sets à 0, profitant des nombreuses fautes directes de la joueuse Saint-Quentinoise.Au final, Linz s’est imposé 3 à 1. Pour atteindre les quarts de finale, les Picardes devront aller chercher des points la semaine prochaine au Portugal contre Lisbonne.